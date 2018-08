Condividi | Red 9:03 Secondo appuntamento con l´arte nello studio dell’artista algherese Nina Trudu, in via Mazzini 35, ad Alghero. La mostra verrà inaugurata sabato, alle 19, negli spazi dell´Art room e sarà visitabile fino a sabato 25, dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 22 Alghero: secondo appuntamento con ItinerArte



ALGHERO - Secondo appuntamento con l'arte nella serata di sabato 18 agosto, nello studio dell’artista algherese Nina Trudu, in via Mazzini 35, ad Alghero. La mostra verrà inaugurata sabato, alle 19, negli spazi dell'Art room e sarà visitabile fino a sabato 25, dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 22. Ad esporre le loro opere sarà la volta di quindici artisti, provenienti tutta la Sardegna: Sandra Brigas, Tore Cogoni, Anna Cozzolino, Elfriede Daeuber, Battista Doneddu, Nina Gallisai, José Grilli, Roberta Monacheddu, Giusè Peitas, Raffaele Piras, Simonetta Satta, Sandro Serra, Tabùl, Nina Trudu e Gianfranco Zucca.



La mostra nasce dalla collaborazione tra le associazioni culturali “Spazio 61” e “Forme e cromie” di Cagliari ed “Arte & sapori di Sardegna, con tema specifico “In viaggio… tra colore e materia”. Il Viaggio e l’arte, quindi, come aspetti indissolubili della vita, elementi di percorsi creativi insiti in ciascuno. Gli artisti dell'Isola molto spesso sono conosciuti nell’ambito della propria provincia, ma a volte lo sono di meno in ambito regionale.



La mostra nasce dalla collaborazione tra le associazioni culturali "Spazio 61" e "Forme e cromie" di Cagliari ed "Arte & sapori di Sardegna, con tema specifico "In viaggio… tra colore e materia". Il Viaggio e l'arte, quindi, come aspetti indissolubili della vita, elementi di percorsi creativi insiti in ciascuno. Gli artisti dell'Isola molto spesso sono conosciuti nell'ambito della propria provincia, ma a volte lo sono di meno in ambito regionale.

Obiettivo di questa rassegna è quello di poter mostrare e far apprezzare il grande patrimonio ed il fervore artistico che la Sardegna può offrire, in due delle città più rappresentative dell'Isola. L'evento, occasione di confronto tra gli artisti ed il pubblico, vuole offrire uno spunto piacevole per approfondire svariate prospettive e suscitare interesse nel panorama artistico regionale e nazionale. A settembre, le opere proseguiranno il " viaggio" verso Cagliari e saranno ospitate nello spazio dell'artista cagliaritano Sandro Serra, lo Spazio 61.