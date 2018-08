Condividi | Red 23:07 Intervento della Guardia costiera di Oristano in favore di due diportisti a bordo di un natante che, a causa di un´avaria al motore, si stava pericolosamente avvicinando alla costa spinto dall´azione combinata di vento e corrente Barca in balia della corrente: interviene la Guardia costiera



ORISTANO - Intervento della Guardia costiera di Oristano, ieri pomeriggio (martedì), in favore di due diportisti a bordo di un natante in locazione che, a causa di un'avaria al motore, si stava pericolosamente avvicinando alla costa spinto dall'azione combinata di vento e corrente. Mentre imperversava un forte temporale, associato a pioggia ed a raffiche di vento superiori a 25nodi, la barca è stata immediatamente intercettata nelle acque antistanti la località di San Giovanni di Sinis, nel Comune di Cabras, dalla motovedetta Cp307, che ha provveduto al trasbordo in sicurezza degli occupanti sul mezzo di soccorso. Commenti ORISTANO - Intervento della Guardia costiera di Oristano, ieri pomeriggio (martedì), in favore di due diportisti a bordo di un natante in locazione che, a causa di un'avaria al motore, si stava pericolosamente avvicinando alla costa spinto dall'azione combinata di vento e corrente. Mentre imperversava un forte temporale, associato a pioggia ed a raffiche di vento superiori a 25nodi, la barca è stata immediatamente intercettata nelle acque antistanti la località di San Giovanni di Sinis, nel Comune di Cabras, dalla motovedetta Cp307, che ha provveduto al trasbordo in sicurezza degli occupanti sul mezzo di soccorso.