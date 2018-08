Condividi | Red 22:07 Il Corpo forestale della Sardegna ha coordinato le operazioni ed inviato un elicottero dalla vicina base del Marganai. In campo, in località Suergiumannu, hanno operato il personale della Forestale della locale Stazione ed una squadra dell´agenzia Forestas A Villacidro, spento il rogo originato da fulmine



VILLACIDRO – È stato un fulmine ad innescare l'incendio in un'area boscata e difficilmente raggiungibile a Villacidro. Ieri (martedì), il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni ed inviato un elicottero dalla vicina base del Marganai. In campo, in località Suergiumannu, hanno operato il personale della Forestale della Stazione di Villacidro ed una squadra dell'agenzia Forestas.