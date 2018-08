Condividi | P.P. 16:13 Il velivolo, giunto ad Alghero intorno alle ore 1:30 per imbarcare il paziente accompagnato dall’equipe medica, e’ rientrato a Ciampino dopo meno di un’ora. Bimbo in pericolo, volo urgente



ALGHERO - Si e’ concluso nella notte, sulla tratta Alghero-Ciampino, un trasporto sanitario effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino a favore di un bambino di nazionalita’ pakistana di quattro anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto, richiesto dalla Prefettura di Sassari, si e’ reso necessario in quanto il piccolo necessitava di urgente assistenza medica. La missione aerea e’ stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la Sala Operativa dell’Aeronautica Militare dove vengono coordinati anche interventi di questo tipo. Il velivolo, giunto ad Alghero intorno alle ore 1:30 per imbarcare il paziente accompagnato dall’equipe medica, e’ rientrato a Ciampino dopo meno di un’ora. Da qui il piccolo e’ stato trasportato immediatamente all’ospedale Bambino Gesu’ per ricevere le cure necessarie. Commenti ALGHERO - Si e’ concluso nella notte, sulla tratta Alghero-Ciampino, un trasporto sanitario effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino a favore di un bambino di nazionalita’ pakistana di quattro anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto, richiesto dalla Prefettura di Sassari, si e’ reso necessario in quanto il piccolo necessitava di urgente assistenza medica. La missione aerea e’ stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la Sala Operativa dell’Aeronautica Militare dove vengono coordinati anche interventi di questo tipo. Il velivolo, giunto ad Alghero intorno alle ore 1:30 per imbarcare il paziente accompagnato dall’equipe medica, e’ rientrato a Ciampino dopo meno di un’ora. Da qui il piccolo e’ stato trasportato immediatamente all’ospedale Bambino Gesu’ per ricevere le cure necessarie.