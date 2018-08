Condividi | S.O. 17:11 Da domani - ore 7 - il via delle operazioni dalla base di Alghero per il terzo elicottero in servizio di elisoccorso in Sardegna. E´ di stanza nella base della Aeronautica Militare Elisoccorso, terza base ad Alghero



ALGHERO - Tutto pronto per la partenza, mercoledì, a partire dalle 7, del terzo elicottero del servizio regionale di elisoccorso, h12, di stanza nella base della Aeronautica Militare di Alghero. «Abbiamo rispettato i tempi programmati, pur con le difficoltà date dal periodo estivo - commenta il direttore generale dell’Areus, Giorgio Lenzotti (nella foto) - e questo è stato possibile grazie un grande lavoro collettivo».



«Ringraziamo le Autorità militari per la grande disponibilità dimostrata, il generale Pintus del Comando Militare della Sardegna, lo Stato maggiore della Aeronautica militare, il generale Umberto Baldi del Comando Scuola terzo reparto aereo, il colonnello Mariani, comandante della Base militare. Un grande ringraziamento va a tutti i nostri operatori per la disponibilità e lo spirito di sacrificio dimostrato, oltre che gli operatori di Airgreen e del Soccorso Alpino regionale».



