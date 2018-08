Condividi | M.P. 16:55 Sabato 18 agosto appuntamento con un antico mistero. Alle ore 19 Marco Pireddu, autore del libro “Le luci dei Giganti”, in dialogo con Francesca Demontis, assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Stintino, Libri e musica folk al Mut di Stintino



STINTINO - Continuano gli eventi del Mut, Museo della Tonnara di Stintino. Sabato 18 agosto appuntamento con un antico mistero. Alle ore 19 Marco Pireddu, autore del libro “Le luci dei Giganti”, in dialogo con Francesca Demontis, assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Stintino, racconterà alla platea una storia ambientata tra Monte d'Accoddi, la Tomba dei Giganti di Sa Domu’e S’Orku di Siddi, nella Marmilla, e il pozzo sacro di Santa Cristina. Il libro, pubblicato da Titani Editori, ha come protagonisti un gruppo di amici che, in una corsa contro il tempo, cercano di svelare il mistero degli strani fenomeni luminosi che si sono verificati in alcuni siti archeologici dell’isola, considerati luoghi sacri dagli antichi.



Le tradizioni musicali della nostra terra saranno, invece, al centro della serata di domenica 19 agosto. Alle ore 20 il Coro Baratz di Villasunta si esibirà nella sala conferenze del Mut. A dirigere il coro, come di consueto composto di sole voci maschili, Dario Pinna. Nato nel 2015, il gruppo vuole ricostruire i canti antichi, come “S'anneddu” di Salvatore Nuvoli, “Babbu de su paradisu” di Franceschino Satta e “Procurade e moderare” di Francesco Ignazio Mannu, solo per citarne alcuni. Commenti STINTINO - Continuano gli eventi del Mut, Museo della Tonnara di Stintino. Sabato 18 agosto appuntamento con un antico mistero. Alle ore 19 Marco Pireddu, autore del libro “Le luci dei Giganti”, in dialogo con Francesca Demontis, assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Stintino, racconterà alla platea una storia ambientata tra Monte d'Accoddi, la Tomba dei Giganti di Sa Domu’e S’Orku di Siddi, nella Marmilla, e il pozzo sacro di Santa Cristina. Il libro, pubblicato da Titani Editori, ha come protagonisti un gruppo di amici che, in una corsa contro il tempo, cercano di svelare il mistero degli strani fenomeni luminosi che si sono verificati in alcuni siti archeologici dell’isola, considerati luoghi sacri dagli antichi.Le tradizioni musicali della nostra terra saranno, invece, al centro della serata di domenica 19 agosto. Alle ore 20 il Coro Baratz di Villasunta si esibirà nella sala conferenze del Mut. A dirigere il coro, come di consueto composto di sole voci maschili, Dario Pinna. Nato nel 2015, il gruppo vuole ricostruire i canti antichi, come “S'anneddu” di Salvatore Nuvoli, “Babbu de su paradisu” di Franceschino Satta e “Procurade e moderare” di Francesco Ignazio Mannu, solo per citarne alcuni.