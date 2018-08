Condividi | Red 17:07 La conferma arriva dall´esito delle visite sul posto dei veterinari della Assl di Lanusei e dell´Istituto zooprofilattico di Tortolì e, soprattutto, dalle successive analisi di laboratorio condotte sui campioni prelevati nelle aziende interessate Pecore morte a Tertenia: non è Blue tongue



TERTENIA - La morte, nei giorni scorsi, di alcune decine di pecore verificatasi a Tertenia non è dovuta al virus della lingua blu. La conferma arriva dall'esito delle visite sul posto dei veterinari della Assl di Lanusei e dell'Istituto zooprofilattico di Tortolì e, soprattutto, dalle successive analisi di laboratorio condotte sui campioni prelevati nelle aziende interessate.



Nel corso delle visite, i veterinari hanno potuto rilevare che le pecore erano state condotte su un nuovo pascolo poche ore prima dell'inizio dell'improvvisa moria. Nessun sintomo di lingua blu è stato rilevato nelle greggi, ne sono state rinvenute lesioni anatomo-patologiche riferibili al virus in alcune pecore morte, che sono state sottoposte ad esame necroscopico.



Gli esami di laboratorio condotti ieri (lunedì) all'Istituto zooprofilattico a Nuoro hanno finora escluso la lingua blu. Al contrario, si ipotizza un'intossicazione (la cui origine è ancora da identificare) correlata al terreno di pascolo.