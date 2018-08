Condividi | Red 15:43 Le Fiamme gialle delle Tenenze di Sarroch e di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali, entrambe operanti nel settore alimentare Finanza individua quattro lavoratori in nero



CAGLIARI - Le Fiamme gialle delle Tenenze di Sarroch e di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali, entrambe operanti nel settore alimentare, che hanno consentito di individuare, complessivamente, quattro lavoratori in nero. Le attività di servizio hanno permesso di individuare i lavoratori in nero mentre prestavano, in un caso, la loro opera durante il mercato settimanale di Teulada, nell’altro, nella sede dell’attività, in una località della Trexenta.



Il personale è risultato essere completamente privo di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo. Per questo, i titolari delle ditte sono stati multati con una sanzione da 1.500 a 9mila euro per ciascun dipendente irregolare.



Inoltre, in uno dei due casi è stata inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro una segnalazione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, in quanto tutto il personale trovato sul posto di lavoro è risultato essere in nero. Dall’inizio dell’anno, sono 110 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari. Commenti CAGLIARI - Le Fiamme gialle delle Tenenze di Sarroch e di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali, entrambe operanti nel settore alimentare, che hanno consentito di individuare, complessivamente, quattro lavoratori in nero. Le attività di servizio hanno permesso di individuare i lavoratori in nero mentre prestavano, in un caso, la loro opera durante il mercato settimanale di Teulada, nell’altro, nella sede dell’attività, in una località della Trexenta.Il personale è risultato essere completamente privo di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo. Per questo, i titolari delle ditte sono stati multati con una sanzione da 1.500 a 9mila euro per ciascun dipendente irregolare.Inoltre, in uno dei due casi è stata inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro una segnalazione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, in quanto tutto il personale trovato sul posto di lavoro è risultato essere in nero. Dall’inizio dell’anno, sono 110 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari.