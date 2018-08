Condividi | M.P. 14:29 Un gruppo di studenti del corso di laurea in Promozione e Gestione del Turismo (dipartimento di studi per l´Economia e l´Impresa) dell´Università del Piemonte orientale sta partecipando in questi giorni, insieme ad altri volontari, al progetto "Insieme per l´Asinara" Tutela dell´ambiente e della natura: volontari all´Asinara



PORTO TORRES - Un gruppo di studenti del corso di laurea in Promozione e Gestione del Turismo (dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa) dell'Università del Piemonte orientale sta partecipando in questi giorni, insieme ad altri volontari, al progetto "Insieme per l'Asinara". Lo scopo dell'iniziativa è sensibilizzare la comunità giovanile ai temi del rispetto dell'ambiente e renderli consapevoli che il territorio non è solo il luogo in cui si vive, ma va considerato come una risorsa ben più ampia che deve essere rispettata e protetta.



Il gruppo di giovani volontari sta svolgendo attività lavorative e, al contempo, sta realizzando un cortometraggio. Tutto questo per mettere in risalto l'aspetto di una natura in parte incontaminata, ma che ancora oggi lascia intravedere la presenza per molti anni del carcere e le difficoltà operative nell'attenzione del bene paesaggistico.



Il progetto è promosso da Acta e Agenda Onlus di Novara, Associazione Culturale Asilo Bianco, con il supporto della Fondazione De Agostini, Coop e Sikkens. Nel progetto anche un gruppo di studenti del corso in Promozione e Gestione del Turismo dell'Università del Piemonte orientale.