Condividi | Red 16:26 Spettacolo, tradizione e cultura. Focs de mig agost e tanto altro, Programmando oltre l’estate. Il Ferragosto della Riviera del corallo rappresenta un appuntamento tra i più caratterizzanti in Sardegna «Alghero illumina la stagione»



ALGHERO - Spettacolo, tradizione, cultura. Programmando oltre l’estate. Il Ferragosto della Riviera del corallo rappresenta un appuntamento tra i più caratterizzanti in Sardegna. L’appuntamento è fissato per la notte dei “Focs de mig agost”, i tradizionali fuochi d’artificio nell’area portuale, ma ammirabili da qualsiasi parte del golfo di Alghero, a partire dalle 22.30 di domani, mercoledì 15 agosto. La notte di ferragosto illumina una stagione composta da tantissimi appuntamenti, che si legano in continuità dall’avvio della stagione fino ad arrivare a Sant Miquel, a fine settembre, ed al Cap d’Any a fine anno.



Alghero città degli eventi, in grado soddisfare ogni esigenza, con conferme e miglioramenti di appuntamenti classici sperimentati con successo nelle passate stagioni e proposte nuove. «Lavoriamo con ottimi risultati al rafforzamento destinazione, guardando oltre l’estate, che comunque è molto ricca di occasioni per tutti i gusti, puntando sulle più autentiche e identitarie caratteristiche del territorio», spiega il sindaco Mario Bruno. Così, il Ferragosto ad Alghero si prepara a festeggiare l’estate con una serie di appuntamenti culturali di qualità. Da non perdere, a Lo Quarter, “Nuragici, un territorio, un’Isola, il Mediterraneo”, con i monumenti più importanti dell’architettura civile e sacra nuragica; la mostra “Quinte e scene”, che apre i battenti domani, con fotografie dal Rossini Opera festival di Pesaro di Fulvia Amati, Silvano Bacciardi, ospitata all’interno degli spazi del Chiostro di San Francesco, in Via Carlo Alberto, fino a sabato 15 settembre. Si tratta del primo evento di un ciclo di iniziative dedicate a celebrare l’Anno Rossiniano, i 150 anni dalla morte del celebre compositore, nell’ambito dell’intesa stipulata tra i Comuni di Alghero di Pesaro.



Poi, giovedì 16, a partire dalle 22, nell’area eventi de Lo Quarter, ritorna l’appuntamento con il Figulinas festival, la 29esima edizione della rassegna internazionale di danza e musica, che vedrà esibirsi sul palco gruppi di ballo proveniente dalla Nuova Zelanda, Cina, Timor Est, Messico e Sardegna. Ed ancora, per tutto il mese di agosto, la città ospita il festival “Dall’altra parte del mare”. La quinta edizione del festival letterario dedicato a libri, scrittori e storie curato dall’Associazione Itinerandia. Inoltre, la città si fa teatro, con il Mamatita festival, che ha preso il via con il primo di una serie di spettacoli, che introdurre la rassegna di teatro di strada e discipline circensi, organizzato dallo Spazio-T per tutto il mese di settembre. «Alghero tutto l’anno, ma che offre anche a Ferragosto e per tutta l’estate opportunità mirate e diversificate – conclude il primo cittadino algherese - soprattutto per chi vuole aggiungere interesse al mare e alla nostra splendida accoglienza».



Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Bruno Commenti ALGHERO - Spettacolo, tradizione, cultura. Programmando oltre l’estate. Il Ferragosto della Riviera del corallo rappresenta un appuntamento tra i più caratterizzanti in Sardegna. L’appuntamento è fissato per la notte dei “Focs de mig agost”, i tradizionali fuochi d’artificio nell’area portuale, ma ammirabili da qualsiasi parte del golfo di Alghero, a partire dalle 22.30 di domani, mercoledì 15 agosto. La notte di ferragosto illumina una stagione composta da tantissimi appuntamenti, che si legano in continuità dall’avvio della stagione fino ad arrivare a Sant Miquel, a fine settembre, ed al Cap d’Any a fine anno.Alghero città degli eventi, in grado soddisfare ogni esigenza, con conferme e miglioramenti di appuntamenti classici sperimentati con successo nelle passate stagioni e proposte nuove. «Lavoriamo con ottimi risultati al rafforzamento destinazione, guardando oltre l’estate, che comunque è molto ricca di occasioni per tutti i gusti, puntando sulle più autentiche e identitarie caratteristiche del territorio», spiega il sindaco Mario Bruno. Così, il Ferragosto ad Alghero si prepara a festeggiare l’estate con una serie di appuntamenti culturali di qualità. Da non perdere, a Lo Quarter, “Nuragici, un territorio, un’Isola, il Mediterraneo”, con i monumenti più importanti dell’architettura civile e sacra nuragica; la mostra “Quinte e scene”, che apre i battenti domani, con fotografie dal Rossini Opera festival di Pesaro di Fulvia Amati, Silvano Bacciardi, ospitata all’interno degli spazi del Chiostro di San Francesco, in Via Carlo Alberto, fino a sabato 15 settembre. Si tratta del primo evento di un ciclo di iniziative dedicate a celebrare l’Anno Rossiniano, i 150 anni dalla morte del celebre compositore, nell’ambito dell’intesa stipulata tra i Comuni di Alghero di Pesaro.Poi, giovedì 16, a partire dalle 22, nell’area eventi de Lo Quarter, ritorna l’appuntamento con il Figulinas festival, la 29esima edizione della rassegna internazionale di danza e musica, che vedrà esibirsi sul palco gruppi di ballo proveniente dalla Nuova Zelanda, Cina, Timor Est, Messico e Sardegna. Ed ancora, per tutto il mese di agosto, la città ospita il festival “Dall’altra parte del mare”. La quinta edizione del festival letterario dedicato a libri, scrittori e storie curato dall’Associazione Itinerandia. Inoltre, la città si fa teatro, con il Mamatita festival, che ha preso il via con il primo di una serie di spettacoli, che introdurre la rassegna di teatro di strada e discipline circensi, organizzato dallo Spazio-T per tutto il mese di settembre. «Alghero tutto l’anno, ma che offre anche a Ferragosto e per tutta l’estate opportunità mirate e diversificate – conclude il primo cittadino algherese - soprattutto per chi vuole aggiungere interesse al mare e alla nostra splendida accoglienza».Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Bruno