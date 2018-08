Condividi | Red 15:14 La Polizia locale è impegnata su tutti i fronti a Ferragosto, in particolare sul versante della viabilità per il previsto aumento della pressione del traffico che si registrerà domani, mercoledì 15 agosto Ferragosto ad Alghero: disciplina del traffico nell´area portuale



ALGHERO – La Polizia locale è impegnata su tutti i fronti a Ferragosto, in particolare sul versante della viabilità per il previsto aumento della pressione del traffico che si registrerà domani, mercoledì 15 agosto, ad Alghero. Il comandante Guido Calzia ha firmato un’ordinanza specifica per disciplinare la circolazione stradale per limitare al minimo i disagi, salvaguardando la pubblica incolumità e favorire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, che interesserà principalmente l’area portuale e le vie limitrofe.



Nella giornata di domani, dalle 22 e fino alla conclusione dello spettacolo pirotecnico (e comunque fino a cessate esigenze) viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nella Banchina Garibaldi e Porta a Mare, in Via Cagliari (nel tratto compreso tra le vie Vittorio Emanuele e Catalogna). Ed ancora, in Via Catalogna (tra le vie La Marmora e Cagliari) ed in Via Garibaldi (nel tratto compreso tra Via La Marmora e Scalo Tarantiello).



In corrispondenza di Via La Marmora, il flusso veicolare proveniente dal litorale sarà deviato verso Via Vittorio Emanuele. Le limitazioni alla circolazione ed ogni altro divieto, comprese le necessarie deviazioni del traffico, saranno direttamente assicurate dalla Polizia locale ed evidenziate da apposita segnaletica stradale, avendo peraltro riguardo alle esigenze del posto e del momento, qui non prevedibili.