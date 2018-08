Condividi | Red 14:02 Se ne parlava da diverse settimana, ma ora è arrivata l´ufficialità: le due squadre, come confermato dal Comitato sardo Figc, non hanno regolarizzato la domanda d´iscrizione per il campionato di Seconda categoria. In Riviera del corallo, a livello senior, il pallone rimbalza ancora solo per l´Audax Algherese e per il Treselighes Ad Alghero il calcio è dimezzato

Addio 1945 Alghero e Maristella



ALGHERO - Se ne parlava da diverse settimane, ma ora è arrivata l'ufficialità: 1945 Alghero e Maristella, come confermato dal Comitato sardo Figc, non hanno regolarizzato la domanda d'iscrizione per il campionato di Seconda categoria. Da tempo i dirigenti lamentavano disaffezione degli imprenditori locali, degli sponsor e, soprattutto, delle Istituzioni, con problematiche pesanti a livello di impiantistica.



I due sodalizi algheresi non scenderanno in campo nella stagione che è alle porte, così come Atzara calcio 1990, Belvì, Cribbio 78, Folgore Mamoiada, Isili, Osini, Ottana, Pagi, Pauli Arbarei, Progetto calcio Cagliari, Santadi e Tresnuraghes. Il Consiglio direttivo del Comitato ha assegnato quattro dei cinque posti disponibili a Bindua, Minerva, San Giorgio Flumini e Sennori Santa Lucia, retrocesse dal campionato di Seconda categoria e tra le società “non aventi diritto” che hanno presentato nei termini regolare domanda.



Sono state 123 delle 142 società aventi diritto ad aver perfezionato l'iscrizione al campionato nei termini fissati. Il pallone algherese, sempre in Seconda categoria, continuerà a rimbalzare regolarmente sui campi dell'Audax algherese e del Treselighes di Villassunta, protagoniste lo scorso anno del loro girone. Commenti ALGHERO - Se ne parlava da diverse settimane, ma ora è arrivata l'ufficialità: 1945 Alghero e Maristella, come confermato dal Comitato sardo Figc, non hanno regolarizzato la domanda d'iscrizione per il campionato di Seconda categoria. Da tempo i dirigenti lamentavano disaffezione degli imprenditori locali, degli sponsor e, soprattutto, delle Istituzioni, con problematiche pesanti a livello di impiantistica.I due sodalizi algheresi non scenderanno in campo nella stagione che è alle porte, così come Atzara calcio 1990, Belvì, Cribbio 78, Folgore Mamoiada, Isili, Osini, Ottana, Pagi, Pauli Arbarei, Progetto calcio Cagliari, Santadi e Tresnuraghes. Il Consiglio direttivo del Comitato ha assegnato quattro dei cinque posti disponibili a Bindua, Minerva, San Giorgio Flumini e Sennori Santa Lucia, retrocesse dal campionato di Seconda categoria e tra le società “non aventi diritto” che hanno presentato nei termini regolare domanda.Sono state 123 delle 142 società aventi diritto ad aver perfezionato l'iscrizione al campionato nei termini fissati. Il pallone algherese, sempre in Seconda categoria, continuerà a rimbalzare regolarmente sui campi dell'Audax algherese e del Treselighes di Villassunta, protagoniste lo scorso anno del loro girone.