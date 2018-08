Condividi | Red 7:09 Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari stanno effettuando una quotidiana attività di controllo sui litorali della provincia a contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione Controlli sui litorali: sequestrati 1.421 articoli



CAGLIARI – Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari stanno effettuando una quotidiana attività di controllo sui litorali della provincia a contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. Negli ultimi giorni, sono stati effettuati dei sequestri di prodotti ed articoli contraffatti o per la cui vendita non era stata concessa alcuna autorizzazione.



Sul litorale di Pula, durante una perlustrazione dell’arenile, i finanzieri hanno trovato, nascosti tra la vegetazione a ridosso di uno stabilimento balneare, alcuni bustoni di plastica ed uno zaino abbandonati da venditori abusivi, che si erano precedentemente allontanati alla vista degli uomini in divisa. Al loro interno, le Fiamme gialle hanno trovato bracciali, borselli bigiotteria varia, per un totale di 1.394 articoli, tutti sottoposti a sequestro.



Sul versante orientale, lungo il litorale di Muravera, i baschi verdi hanno intercettato un venditore ambulante il quale proponeva l'acquisto di capi di abbigliamento e pelletteria contraffatti. Il materiale, riconducibile a brand di lusso e sportivi, è apparso subito di ottima fattura ma, ad un esame più approfondito, manchevole di alcuni particolari o elementi distintivi che distinguono un prodotto originale da uno contraffatto. Complessivamente, i finanzieri hanno sequestrato ventisette articoli, tra borse, portafogli, cinture, magliette sportive e cappellini, e per il venditore (un extracomunitario) è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria.