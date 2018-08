Condividi | Red 8:07 Per la settimana giornata di Time in jazz, riflettori puntati su Steve Coleman and Five elements. Apertura di giornata con l’inedito duo di Nils Landgren e Francesco Diodati a Sorso. E nel pomeriggio, il quartetto di Gegè Munari di scena a Ploaghe Jazz: Steve Coleman a Berchidda



BERCHIDDA - Uno dei sassofonisti più rappresentativi della scena jazzistica contemporanea tiene banco oggi (martedì) a Berchidda, nella settima giornata di Time in jazz: Steve Coleman è il grande protagonista della serata in programma in Piazza del popolo (alle 21.30), “palco centrale” del festival ideato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale ed in altri sedici località del nord Sardegna. Il musicista nato a Chicago nel 1956 ritorna all'ombra del Limbara a dieci anni di distanza dalla sua precedente apparizione, alla testa dei Five elements, la storica formazione con cui porta avanti dai primi Anni Ottanta le sue principali attività, con un organico quasi completamente diverso rispetto a quella precedente occasione: accanto al suo sax alto ed alla tromba di Jonathan Finlayson, ci saranno la voce di Kokayi, Anthony Tidd al basso elettrico e Sean Rickman alla batteria.



Altri momenti ed appuntamenti musicali, e non solo, scandiscono la giornata , settima dell'edizione numero trentuno di Time in jazz. Si comincia alle 11, con il consueto concerto del mattino, che stavolta porta il festival a fare tappa a Sorso: vicino alla villa romana di Santa Filitica, è di scena un inedito duo, che vede insieme per la prima volta il trombonista svedese Nils Landgren (protagonista questa sera a Berchidda con la sua Funk unit) ed il chitarrista Francesco Diodati (reduce a sua volta dal concerto a Telti con il progetto Blackline).



Nel pomeriggio, la rotta del festival si sposta a Ploaghe dove, dalle 18, al Convento dei Cappuccini, tiene banco Gegè Munari, decano dei batteristi jazz italiani, alla guida di un quartetto con Ettore Carucci al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Francesco Lento alla tromba ed al flicorno; un nuovo coinvolgente progetto che spazia dal bebop all'hard bop, con standard rivisitati ed arrangiati in chiave moderna. Attivo dai primi Anni Sessanta, quando ha iniziato ad accompagnare musicisti americani di passaggio ed italiani come Nunzio Rotondo e Romano Mussolini, il batterista campano conta tra le numerose collaborazioni della sua lunga carriera quelle con Gato Barbieri, Enrico Rava, Franco D'Andrea, Martial Solal, Lee Konitz e Enrico Pieranunzi; Munari ha anche inciso musica per film sotto la direzione di maestri del calibro di Ennio Morricone, Bruno Canfora, Ritz Ortolani, Piero Piccioni, Pino Calvi ed Armando Trovajoli.



A Berchidda, parte alle 19.45 la consueta parata della Fanfarai big band per le vie del paese, che farà da prologo al concerto di Steve Coleman and Five elements sul palco di Piazza del popolo, dopo il quale, intorno alla mezzanotte, nello spazio antistante, si accendono luci ed amplificatori di “Time is over”, il momento “dopofestival” curato da Gianluca Petrella; protagonisti, dj Gruff (voce e giradisco) con lo stesso trombonista; due nomi che descrivono due mondi: un rap che da trent'anni continua a segnare la storia dell'hip-hop italiano con basi, parole e dischi, e un trombonista tra i più noti che pare aver perfettamente compreso l'evoluzione multi-direzionale del suo genere madre, il jazz; rap e scratch incontrano note ed improvvisazione, beat, elettronica e rime in un prezioso e imperdibile mix.



Nella foto (di La Petite Halle): Steve Coleman and Five elements Commenti BERCHIDDA - Uno dei sassofonisti più rappresentativi della scena jazzistica contemporanea tiene banco oggi (martedì) a Berchidda, nella settima giornata di Time in jazz: Steve Coleman è il grande protagonista della serata in programma in Piazza del popolo (alle 21.30), “palco centrale” del festival ideato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale ed in altri sedici località del nord Sardegna. Il musicista nato a Chicago nel 1956 ritorna all'ombra del Limbara a dieci anni di distanza dalla sua precedente apparizione, alla testa dei Five elements, la storica formazione con cui porta avanti dai primi Anni Ottanta le sue principali attività, con un organico quasi completamente diverso rispetto a quella precedente occasione: accanto al suo sax alto ed alla tromba di Jonathan Finlayson, ci saranno la voce di Kokayi, Anthony Tidd al basso elettrico e Sean Rickman alla batteria.Altri momenti ed appuntamenti musicali, e non solo, scandiscono la giornata , settima dell'edizione numero trentuno di Time in jazz. Si comincia alle 11, con il consueto concerto del mattino, che stavolta porta il festival a fare tappa a Sorso: vicino alla villa romana di Santa Filitica, è di scena un inedito duo, che vede insieme per la prima volta il trombonista svedese Nils Landgren (protagonista questa sera a Berchidda con la sua Funk unit) ed il chitarrista Francesco Diodati (reduce a sua volta dal concerto a Telti con il progetto Blackline).Nel pomeriggio, la rotta del festival si sposta a Ploaghe dove, dalle 18, al Convento dei Cappuccini, tiene banco Gegè Munari, decano dei batteristi jazz italiani, alla guida di un quartetto con Ettore Carucci al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Francesco Lento alla tromba ed al flicorno; un nuovo coinvolgente progetto che spazia dal bebop all'hard bop, con standard rivisitati ed arrangiati in chiave moderna. Attivo dai primi Anni Sessanta, quando ha iniziato ad accompagnare musicisti americani di passaggio ed italiani come Nunzio Rotondo e Romano Mussolini, il batterista campano conta tra le numerose collaborazioni della sua lunga carriera quelle con Gato Barbieri, Enrico Rava, Franco D'Andrea, Martial Solal, Lee Konitz e Enrico Pieranunzi; Munari ha anche inciso musica per film sotto la direzione di maestri del calibro di Ennio Morricone, Bruno Canfora, Ritz Ortolani, Piero Piccioni, Pino Calvi ed Armando Trovajoli.A Berchidda, parte alle 19.45 la consueta parata della Fanfarai big band per le vie del paese, che farà da prologo al concerto di Steve Coleman and Five elements sul palco di Piazza del popolo, dopo il quale, intorno alla mezzanotte, nello spazio antistante, si accendono luci ed amplificatori di “Time is over”, il momento “dopofestival” curato da Gianluca Petrella; protagonisti, dj Gruff (voce e giradisco) con lo stesso trombonista; due nomi che descrivono due mondi: un rap che da trent'anni continua a segnare la storia dell'hip-hop italiano con basi, parole e dischi, e un trombonista tra i più noti che pare aver perfettamente compreso l'evoluzione multi-direzionale del suo genere madre, il jazz; rap e scratch incontrano note ed improvvisazione, beat, elettronica e rime in un prezioso e imperdibile mix.Nella foto (di La Petite Halle): Steve Coleman and Five elements