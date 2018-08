Condividi | Red 9:06 Secondo l’antica tradizione di Sassari, nella domenica che precede la Faradda si è svolto il consueto bagno di folla per la patrona dei Viandanti. Migliaia i fedeli presenti alle celebrazioni Festa per Nostra Signora del Buon Cammino



SASSARI - Nella domenica che precede la Faradda, si è celebrata con solennità Nostra Signora del Buon Cammino. Alle 11, l’arcivescovo Gian Franco Saba ha presieduto il solenne Pontificale in una chiesa gremita di fedeli.



Hanno concelebrato monsignor Antonio Tamponi (direttore spirituale del Gremio e delegato vescovile per i Gremi), don Davide Onida (parroco di Sant'Agostino), don Alessandro Madeddu (viceparroco) e don Francesco Marruncheddu (parroco di Campanedda). Presenti alla celebrazione le autorità civili, militari ed accademiche. Presente il generale Manlio Scopigno, ex comandante della Brigata Sassari e presidente onorario dei Viandanti, il quale istituì il medagliere della Madonna e donò la sua sciarpa azzurra al rientro dalla missione Isaf in Afghanistan nel 2015.



La sera poi si è snodata la processione con il miracoloso simulacro di Nostra Signora accompagnato per le vie cittadine dai Gremi cittadini, la Confraternita dei Santi Misteri, devoti in costume provenienti da tredici paesi dell’Isola e migliaia di fedeli. La manifestazione di fede è un preludio alla Faradda. Il rientro della Vergine in chiesa è stato salutato un lungo spettacolo pirotecnico. La festa ieri ed oggi, continua nella sede museo del Gremio con la danza del candeliere. Commenti SASSARI - Nella domenica che precede la Faradda, si è celebrata con solennità Nostra Signora del Buon Cammino. Alle 11, l’arcivescovo Gian Franco Saba ha presieduto il solenne Pontificale in una chiesa gremita di fedeli.Hanno concelebrato monsignor Antonio Tamponi (direttore spirituale del Gremio e delegato vescovile per i Gremi), don Davide Onida (parroco di Sant'Agostino), don Alessandro Madeddu (viceparroco) e don Francesco Marruncheddu (parroco di Campanedda). Presenti alla celebrazione le autorità civili, militari ed accademiche. Presente il generale Manlio Scopigno, ex comandante della Brigata Sassari e presidente onorario dei Viandanti, il quale istituì il medagliere della Madonna e donò la sua sciarpa azzurra al rientro dalla missione Isaf in Afghanistan nel 2015.La sera poi si è snodata la processione con il miracoloso simulacro di Nostra Signora accompagnato per le vie cittadine dai Gremi cittadini, la Confraternita dei Santi Misteri, devoti in costume provenienti da tredici paesi dell’Isola e migliaia di fedeli. La manifestazione di fede è un preludio alla Faradda. Il rientro della Vergine in chiesa è stato salutato un lungo spettacolo pirotecnico. La festa ieri ed oggi, continua nella sede museo del Gremio con la danza del candeliere.