Animali vaganti: incidenti sulla 129

OROTELLI - Continua l’atavico problema degli incidenti stradali causati da animali vaganti sulla Strada statale 129, all’altezza del Km.66. Nella tarda serata di ieri (domenica), il conducente di una Volkswagen Golf si è trovato davanti un cinghiale che circolava liberamente sulla sede stradale e, non potendo evitare l’impatto, ha travolto l’animale.



L’autista, illeso, ha chiamato il 112 ed una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana è intervenuta per i rilievi, con il veterinario di turno per stabilirne il decesso dell’animale. Il mezzo, invece, ha riportati lievi danni e risulta ancora marciante.



Pochi minuti dopo, nello stesso tratto di strada, a qualche chilometro di distanza dal precedente incidente, un altro conducente, questa volta di un furgone Renault, ha richiesto l'intervento dei militari, perché ha subito dei danni al mezzo, dopo l'investimento di un altro cinghiale.