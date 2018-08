Condividi | Red 21:21 Proseguono i controlli del territorio ed il contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di finanza di Cagliari. Sequestrati 4,8grammi di marijuana, 0,62grammi di metanfetamina e 94,7grammi di hashish. Undici le persone segnalate alla Prefettura ed una denunciata all’Autorità giudiziaria Droga: controlli nel Cagliaritano



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi. Nel porto di Cagliari, appena sbarcati da diversi traghetti provenienti dalla Penisola, sono state fermate tre persone: un 32enne russo è stato trovato in possesso di 11,8grammi di hashish e 0,2grammi di marijuana; un 25enne deteneva 0,83grammi di hashish e 0,62grammi di metanfetamina, mentre 10,52 grammi di hashish sono stati trovati nella disponibilità di un 43enne.



All'aeroporto di Elmas, i finanzieri hanno trovato 6,9grammi di hashish in possesso di un 49enne francese. Nella zona industriale di Elmas, i finanzieri hanno intercettato, in un centro di smistamento pacchi, un involucro contenente 52grammi di hashish. iIsuccessivi approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare la persona che si era “auto-spedito” il pacco, un 44enne, che è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria.



A Pula, le Fiamme gialle hanno controllato quattro ragazzi (un 21enne, un 19enne, un 18enne ed un 16enne), trovati rispettivamente in possesso di 4, 0,70, 1,45 e 1,4grammi di hashish. Ulteriori controlli nei luoghi solitamente di aggregazione giovanile, hanno consentito di trovare, abbandonati tra i cespugli, uno spinello e 5,1grammi di hashish. A Nora, durante un altro controllo, i finanzieri hanno individuato un 30enne, un 29enne ed un 28enne, rispettivamente in possesso di 1,4, 1,9 ed 1,3grammi di marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. Dall'inizio dell'anno, sono 267 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre tredici sono state quelle denunciate all'Autorità giudiziaria e cinque quelle arrestate.