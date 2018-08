Condividi | Red 19:08 È opportuno che venga evitato il parcheggio delle autovetture nella zona, secondo quanto previsto nell´apposita ordinanza, che prevede, in caso di sosta vietata, la rimozione dei veicoli con inizio alle 8, per permettere agli operatori di piazzare i banchi Mercatino a Ferragosto: divieto di sosta nell´area



ALGHERO - Mercoledì 15 agosto, come da tradizione, si svolgerà il mercatino settimanale in Via Sardegna. A Ferragosto, le bancarelle saranno presenti come di consueto per la presumibile folta affluenza di visitatori.



La Polizia Municipale sta provvedendo al posizionamento degli avvisi sullo svolgimento del mercatino. È opportuno quindi, che venga evitato il parcheggio delle autovetture nella zona, secondo quanto previsto nell'apposita ordinanza, che prevede, in caso di sosta vietata, la rimozione dei veicoli con inizio alle 8, per permettere agli operatori di piazzare i banchi.



La società Alghero In House provvederà al posizionamento delle transenne a chiusura, per meglio evidenziare lo svolgimento del mercato. Commenti ALGHERO - Mercoledì 15 agosto, come da tradizione, si svolgerà il mercatino settimanale in Via Sardegna. A Ferragosto, le bancarelle saranno presenti come di consueto per la presumibile folta affluenza di visitatori.La Polizia Municipale sta provvedendo al posizionamento degli avvisi sullo svolgimento del mercatino. È opportuno quindi, che venga evitato il parcheggio delle autovetture nella zona, secondo quanto previsto nell'apposita ordinanza, che prevede, in caso di sosta vietata, la rimozione dei veicoli con inizio alle 8, per permettere agli operatori di piazzare i banchi.La società Alghero In House provvederà al posizionamento delle transenne a chiusura, per meglio evidenziare lo svolgimento del mercato.