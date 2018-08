Condividi | M.P. 15:39 Si tratta dell’aspirante guardiamarina Ciro Bianco, di 25 anni originario di Napoli e di Federico Rimicci, di 22 anni, originario di Livorno Porto Torres: addestramento per 2 aspiranti Guardiamarina



PORTO TORRES - È iniziata oggi, con l'arrivo in Capitaneria di porto di Porto Torres,l'attività addestrativa a favore di due aspiranti Guardiamarina della 3a classe dell'Accademia Navale di Livorno, a bordo della motovedetta d'altura CP 291. Si tratta dell'aspirante guardiamarina Ciro Bianco, di 25 anni originario di Napoli e di Federico Rimicci, di 22 anni, originario di Livorno.I due giovani Ufficiali, terminato il terzo anno di formazione pressol'Accademia Navale di Livorno, hanno conseguito la laurea triennale in"Scienze del Governo e dell'amministrazione del mare". Dopo le esperienze nel settore ambientale presso la Direzione marittimadi Livorno e la Capitaneria di Porto Ferraio, il Comando generale delcorpo delle capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha scelto la motovedetta turritana anche per l'importante attività svolta dall'unità in ambito di polizia marittima e di controllo delle frontiere anche nei mesi scorsi.I giovani Ufficiali, durante il periodo presso la Capitaneria di Porto Torres, lavoreranno a fianco dei colleghi più anziani per toccare conmano e da vicino il ruolo che ricopriranno in futuro. Al termine del periodo, gli ufficiali faranno rientro in Accademia navaledove proseguiranno gli studi per il conseguimento della Laurea Magistrale.