Stop pesca tonno rosso: segnalazioni alla Capitaneria

PORTO TORRES - La Capitaneria di porto di Porto Torres invita i consumatori a porre particolare attenzione all’etichettatura del prodotto ittico quale il tonno rosso segnalando eventuali violazioni alla normativa. Infatti con Decreto direttoriale del 9 agosto, pubblicato all’albo della Capitaneria turritana, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha disposto, a decorrere dalla data del 10 agosto la chiusura definitiva della corrente campagna di pesca sportiva e ricreativa di tonno rosso effettuata dalle unità da diporto autorizzate.



Per la sola pesca sportiva e ricreativa di tonno rosso è, comunque, consentita la tecnica del “catch and release”, ossia la cattura e l’immediata reimmissione in mare dell’esemplare pescato.

Il divieto in questione, si è reso necessario in quanto lo Stato italiano ha raggiunto la quota massima di tale prodotto ittico catturabile dai pescatori sportivi, ossia il massimale (pari a 18,61 tonnellate) fissato, per la corrente annualità, nel decreto direttoriale del 20 aprile 2018.



Per segnalare eventuali violazioni è possibile contattare i seguenti numeri: Tel. 0789 563670 – Emergenza 1530 – 079/515151.