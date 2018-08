Condividi | Red 15:39 A brindare con il sindaco Nicola Sanna alla vigilia della Faradda, quest´anno sono stati Anna Sanna, Franco Borghetto, Gianfranco Ganau, Benito Saba e Guido Sechi A zent´anni, il brindisi degli ex sindaci a Palazzo Ducale



SASSARI - Si sono ritrovati questa mattina (lunedì), a Palazzo Ducale, per il tradizionale brindisi, gli ex sindaci di Sassari. Un momento di incontro che è diventato una consuetudine ed un'occasione di scambio di anedotti e di ricordi legati alle precedenti Discese.



A brindare con il sindaco Nicola Sanna alla vigilia della Faradda, quest'anno sono stati Anna Sanna, Franco Borghetto, Gianfranco Ganau, Benito Saba e Guido Sechi. Il primo cittadino ha voluto offrire in dono gli Statuti sassaresi in latino e sardo-logudorese, due volumi che raccolgono la riproduzione fotografica del corpus scrittorio dei codici medioevali e che rappresentano «l'eredità documentale della nostra collettività», come sottolineato da Nicola Sanna.



