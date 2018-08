Condividi | Red 17:21 Venerdì sera, per la rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, lo scrittore algherese presenterà “Breviario per notturni campestri”, pensieri, luoghi e ricordi a sei corde, con le musiche di Quirico Solinas, con il quale inizierà un connubio artistico tra musica e poesia Letture d´estate con Massimiliano Fois



ALGHERO - Venerdì 17 agosto, per la rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, lo scrittore Massimiliano Fois presenterà “Breviario per notturni campestri”, pensieri, luoghi e ricordi a sei corde, con le musiche di Quirico Solinas, con il quale inizierà un connubio artistico tra musica e poesia. Per l’occasione, Fois leggerà diciassette componimenti poetici inediti.



Il tema sarà quello della sacralità rituale che vive nei sentimenti dell’animo umano, in un susseguirsi di ricordi di vita passata attraverso un simbolismo ermetico che indaga l’amore, le attese, gli addii, i misteri delle notti campestri di una Sardegna misteriosa, i rituali a luce di luna e la fine del mare. L’autore, premio Quasimodo 2017 per la narrativa, saggista, poeta e curatore di mostre storiche, ritorna dopo anni alla forma poetica, dal quale è partito nel 2004 con l’introvabile silloge poetica “47 voli di pipistrello” e la fortunata raccolta “Poesie operaie, versi a contratto metalmeccanico” arrivata alla terza edizione.



Commenti