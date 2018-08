Condividi | Red 16:19 I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno deferito in stato di libertà un conducente sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza Incidente stradale: denunciato 60enne



POSADA - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno deferito in stato di libertà un conducente sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza. L’uomo, alla guida del proprio veicolo, procedeva lungo la Strada statale 131 e, per cause ancora in corso di accertamento, andava a sbattere contro il guard rail.



I militari, al momento dell’accertamento, hanno sottoposto al controllo del tasso alcolimetro il 60enne della zona del Marghine, che è risultato superare il limite consentito. Immediatamente, è scattato il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del veicolo. Ora, il 60enne dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza. Commenti POSADA - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno deferito in stato di libertà un conducente sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza. L’uomo, alla guida del proprio veicolo, procedeva lungo la Strada statale 131 e, per cause ancora in corso di accertamento, andava a sbattere contro il guard rail.I militari, al momento dell’accertamento, hanno sottoposto al controllo del tasso alcolimetro il 60enne della zona del Marghine, che è risultato superare il limite consentito. Immediatamente, è scattato il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del veicolo. Ora, il 60enne dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.