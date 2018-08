Condividi | Red 15:11 È aperta ed operativa l´Isola ecologica in Viale Europa, all´incrocio con Via delle Baleari. È quindi possibile conferire i rifiuti correttamente differenziati negli appositi contenitori Isola ecologica al Lido: migliora il servizio ad Alghero



ALGHERO - È aperta ed operativa l'Isola ecologica in zona Lido. In Viale Europa, all'incrocio con Via delle Baleari, è quindi possibile conferire i rifiuti correttamente differenziati negli appositi contenitori.



Il nuovo punto per i conferimenti extra delle frazioni differenziate si aggiunge alle due ecoisole video-sorvegliate installate in Via De Gasperi e nell'area sterrata (davanti al cimitero) compresa tra le vie Vittorio Emanuele e Mazzini. Il conferimento nelle isole ecologiche sarà possibile per tutti i cittadini dotati di tessera sanitaria.



E' sufficiente avvicinare la banda magnetica per abilitare il lettore e successivamente passare la mano davanti agli appositi spazi destinati ai rifiuti. A tutte le strutture extra-alberghiere regolarmente registrate, saranno fornite apposite schede per l'eventuale utilizzo ai turisti stranieri non in possesso della tessera sanitaria.