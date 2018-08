Condividi | Red 14:57 Il tradizionale appuntamento con il coloratissimo spettacolo pirotecnico della Riviera del corallo è nell´area portuale di Alghero, mercoledì, alle 22.30 Focs de Mig Agost a l´Alguer



ALGHERO - Alghero si prepara, come da tradizione, per salutare il Ferragosto con l'evento spettacolare in programma nell'area portuale: “Los focs de mig agost”, il coloratissimo spettacolo pirotecnico della Riviera del corallo è pronto per salutare cittadini e turisti. L'appuntamento è al porto, mercoledì 15 agosto, alle 22.30. Commenti ALGHERO - Alghero si prepara, come da tradizione, per salutare il Ferragosto con l'evento spettacolare in programma nell'area portuale: “Los focs de mig agost”, il coloratissimo spettacolo pirotecnico della Riviera del corallo è pronto per salutare cittadini e turisti. L'appuntamento è al porto, mercoledì 15 agosto, alle 22.30.