Condividi | M.P. 22:42 La società del presidente Falchi ha confermato la sua fiducia all’allenatore nativo di Dakar Ancora Sene alla guida del Gsd Porto Torres



PORTO TORRES - Sarà ancora coach Amadou Lamine Sene a guidare il Gsd Key Estate Porto Torres nella Serie A di basket in carrozzina. La società presieduta da Bruno Falchi ha confermato la propria fiducia all’allenatore nativo di Dakar, che sarà pronto a guidare il team biancoblù nel prossimo campionato, che avrà inizio nel mese di novembre, e nel nuovo cammino europeo.



Ormai “sardo” di adozione, Lamine Sene ha guidato in passato l’Anmic Sassari, sempre nella massima serie del basket in carrozzina, oltre ad alcune squadre delle minors del basket in piedi, ugualmente a Sassari e nord Sardegna. Coach Lamine ha iniziato la propria collaborazione con il Gsd nella seconda parte della stagione 2016/17, per poi subentrare, lo scorso anno, a coach Tore Cherchi, al termine del girone di andata della Serie A, in cui ha portato la squadra a centrare il proprio obiettivo stagionale, la salvezza.



«Lamine – dichiara il presidente del Gsd, Bruno Falchi – rappresenta un perno fondamentale della nostra squadra, sia come uomo che come tecnico. Persona di alto spessore, mai fuori dalle righe e sempre pronto a smorzare con classe, pazienza e decisione qualsiasi situazione scomoda. La mia speranza è che resti con noi ancora molto a lungo». Commenti PORTO TORRES - Sarà ancora coach Amadou Lamine Sene a guidare il Gsd Key Estate Porto Torres nella Serie A di basket in carrozzina. La società presieduta da Bruno Falchi ha confermato la propria fiducia all’allenatore nativo di Dakar, che sarà pronto a guidare il team biancoblù nel prossimo campionato, che avrà inizio nel mese di novembre, e nel nuovo cammino europeo.Ormai “sardo” di adozione, Lamine Sene ha guidato in passato l’Anmic Sassari, sempre nella massima serie del basket in carrozzina, oltre ad alcune squadre delle minors del basket in piedi, ugualmente a Sassari e nord Sardegna. Coach Lamine ha iniziato la propria collaborazione con il Gsd nella seconda parte della stagione 2016/17, per poi subentrare, lo scorso anno, a coach Tore Cherchi, al termine del girone di andata della Serie A, in cui ha portato la squadra a centrare il proprio obiettivo stagionale, la salvezza.«Lamine – dichiara il presidente del Gsd, Bruno Falchi – rappresenta un perno fondamentale della nostra squadra, sia come uomo che come tecnico. Persona di alto spessore, mai fuori dalle righe e sempre pronto a smorzare con classe, pazienza e decisione qualsiasi situazione scomoda. La mia speranza è che resti con noi ancora molto a lungo».