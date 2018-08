Condividi | S.O. 21:21 Problemi a bordo subito dopo il decollo dall’aeroporto di Alghero per il volo Blue Air. In servizio da Alghero a Fiumicino. Rientro sullo scalo e passeggeri sbarcati. Proteste e disagi, da parte della compagnia nessuna informazione Alghero-Roma, atterraggio d’emergenza



ALGHERO - Atterraggio d’emergenza questa sera per il volo Blue Air in servizio da Alghero a Fimunicono. Partito con circa venti minuti di ritardo, intorno alle 19.40, poco dopo il decollo il comandante ha virato per fare rientro sullo scalo di Alghero.



All’origine dell’atterraggio d’emergenza potrebbe esserci l’impatto con alcuni volatili. Rientrato ad Alghero, il Boeing ha parcheggiato in pista è sbarcato i passeggeri.



Comprensibili i disagi, anche perché da parte della compagnia non ci sarebbe stata alcuna informazione sulle cause che hanno obbligato al rientro su Alghero, tanto meno indicazioni per la riprotezione. Tanto che molti passeggeri, una volta scesi dall'aeromobile, hanno preferito abbandonare lo scalo.