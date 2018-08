Condividi | Red 23:06 Risale alle prime ore del pomeriggio di ieri, un principio di incendio che si è originato per cause ancora in corso di accertamento in un supermercato di San Teodoro Principio d´incendio in un supermercato



SAN TEODORO - Risale alle prime ore del pomeriggio di ieri (venerdì), un principio di incendio che si è originato per cause ancora in corso di accertamento in un supermercato di San Teodoro. Una concitata segnalazione telefonica al Comando Compagnia Carabinieri di Siniscola ha segnalato il fatto, facendo intervenire immediatamente sul posto i militari della locale Tenenza.



I Carabinieri si recavano prontamente sul posto e constatavano che i dipendenti del negozio erano impegnati a spegnere un principio di incendio, che ha interessato dei sacchetti di pellet, sviluppatosi nell'area scarico/carico merci nel retro dell'esercizio commerciale. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Siniscola che, con i militari, mettevano in sicurezza tutta la zona. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Tenenza di San Teodoro.