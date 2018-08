Condividi | Red 14:38 I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, con i militari della locale Stazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per rapina e violenza privata in concorso, tre persone Lite tra rom: tre arresti ad Isili



ISILI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, con i militari della Stazione di Isili, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per rapina e violenza privata in concorso, tre persone di etnia rom. È accaduto giovedì, per strada. Erano da poco passate le 12, quando si è accesa una lite fra quattro ragazzi (tre donne ed un uomo). Al culmine, per cause ancora da chiarire, con violenza, tre di loro si impadronivano dello smartphone di una delle donne e poi tentavano con la forza di caricarla a bordo della loro autovettura.



L’episodio destava grave allarme, tanto che un passante chiamava il 112. La centrale operativa della Compagnia di Isili allertava subito una gazzella del Nucleo Radiomobile ed una pattuglia della Stazione, che si recavano immediatamente sul posto sorprendendo i tre. I malviventi, alla vista dei Carabinieri, si davano alla fuga, ma anche grazie all’aiuto di un passante venivano bloccati. Dopo le fasi concitate dell’arresto, da un accurato controllo i militari trovavano il telefono cellulare a bordo del mezzo e, successivamente veniva restituito alla donna, che poi formalizzava la denuncia per la rapina e la violenza subita.



Ieri mattina, il giudice del Tribunale di Cagliari ha convalidato gli arresti di una 30enne, di una 18enne e di un 24enne, tutti di etnia rom e residenti a San Nicolò D’Arcidano, fissando su richiesta dei difensori degli imputati il termine a difesa per il dibattimento a lunedì 10 settembre. Gli stessi sono quindi stati rimessi in libertà senza alcun provvedimento cautelare. Commenti ISILI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, con i militari della Stazione di Isili, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per rapina e violenza privata in concorso, tre persone di etnia rom. È accaduto giovedì, per strada. Erano da poco passate le 12, quando si è accesa una lite fra quattro ragazzi (tre donne ed un uomo). Al culmine, per cause ancora da chiarire, con violenza, tre di loro si impadronivano dello smartphone di una delle donne e poi tentavano con la forza di caricarla a bordo della loro autovettura.L’episodio destava grave allarme, tanto che un passante chiamava il 112. La centrale operativa della Compagnia di Isili allertava subito una gazzella del Nucleo Radiomobile ed una pattuglia della Stazione, che si recavano immediatamente sul posto sorprendendo i tre. I malviventi, alla vista dei Carabinieri, si davano alla fuga, ma anche grazie all’aiuto di un passante venivano bloccati. Dopo le fasi concitate dell’arresto, da un accurato controllo i militari trovavano il telefono cellulare a bordo del mezzo e, successivamente veniva restituito alla donna, che poi formalizzava la denuncia per la rapina e la violenza subita.Ieri mattina, il giudice del Tribunale di Cagliari ha convalidato gli arresti di una 30enne, di una 18enne e di un 24enne, tutti di etnia rom e residenti a San Nicolò D’Arcidano, fissando su richiesta dei difensori degli imputati il termine a difesa per il dibattimento a lunedì 10 settembre. Gli stessi sono quindi stati rimessi in libertà senza alcun provvedimento cautelare.