Guida senza patente: stop a San Teodoro

SAN TEODORO - I Carabinieri della Tenenza Stazione di San Teodoro, durante un posto di controllo, hanno intimato l'alt a due persone a bordo di un motorino in località Capo Coda Cavallo. Il conducente, non potendo mostrare la patente di guida, perché revocata già da tempo, con la sua compagna seduta sul sedile posteriore, entrambi di origini piemontesi ed in Sardegna per trascorrere le vacanze estive, andavano in escandescenza, oltraggiando i militari che stavano procedendo all'identificazione. La coppia di turisti veniva deferita in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale e per guida senza patente solo al conducente.