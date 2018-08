Condividi | Red 16:13 Le Fiamme gialle della Sezione operativa navale di Oristano hanno scoperto in un locale quattro lavoratori in nero e hanno sequestrato 11chilogrammi di prodotti ittici per mancata tracciabilità del pescato Sequestro di prodotti ittici irregolari



ORISTANO – Nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro nero, le Fiamme gialle della Sezione operativa navale di Oristano hanno individuato in un locale quattro lavoratori che prestavano la loro opera privi del contratto di assunzione e delle reali garanzie previdenziali ed assistenziali. La violazione accertata prevede nei confronti del datore di lavoro una sanzione amministrativa compresa tra i 1500 ed i 9mila euro per ciascun lavoratore con contestuale comunicazione all'Inps finalizzata al recupero dei dovuti contributi di legge.



La stessa normativa contempla, tra l'altro, l'applicazione della sospensiva dell'attività in presenza di una percentuale superiore al 20percento del numero dei lavoratori presenti al momento del controllo senza che vi fosse una regolare instaurazione del rapporto professionale. Nell'occasione, l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro di Cagliari-Oristano ha provveduto ad emettere un provvedimento tempestivamente sanato dal proprietario del locale.



Nel corso del controllo, i finanzieri hanno constatato anche la mancata possibilità di poter risalire all'intera filiera di svariate quantità di prodotto ittico presente nel locale. Si è quindi proceduto al sequestro di oltre 11chilogrammi di pescato completamente privo di etichettatura che ne attesti la traccibilità.