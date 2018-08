Condividi | Red 15:11 Giovedì pomeriggio, primo intervento dell´elisoccorso fuori regione. Il mezzo di stanza ad Olbia è intervenuto per soccorrere un bambino con sindrome da annegamento Elisoccorso: primo volo fuori Sardegna



OLBIA – Giovedì pomeriggio, primo intervento dell'elisoccorso fuori regione. Il mezzo di stanza ad Olbia è intervenuto per soccorrere un bambino con sindrome da annegamento. Non essendoci in Sardegna la Rianimazione pediatrica, l'elicottero (su richiesta del Reparto Rianimazione di Olbia e prontamente autorizzato dalla direzione Areus) ha trasferito il piccolo all'Ospedale pediatrico “Cesare Arrigo” di Alessandria.



Il mezzo è partito da Olbia alle 14.17 ed è rientrato poco dopo le 19.30. Per non lasciare scoperto il servizio, la Direzione dell'Areus ha disposto il trasferimento del mezzo di stanza a Cagliari a Sorgono, nella piazzola della Forestale, perché fosse in posizione più centrale. Subito dopo l'elisoccorso è intervenuto a Bosa, per poi rientrare alla base di Cagliari al rientro dell'elicottero da Alessandria.



«Questa è una grande dimostrazione della potenzialità del nuovo servizio - commentano l'assessore regionale della Sanità Luigi Arru ed il direttore generale dell'Areus Giorgio Lenzotti - La possibilità di utilizzare mezzi nostri ha ridotto i tempi, rispetto alla richiesta di un volo di Stato che avrebbe dovuto atterrare a Torino, con ulteriori passaggi che avrebbero potuto aumentare i rischi di complicanze per il paziente, durante il viaggio. L'aver spostato il secondo elicottero da Cagliari a Sorgono, centralizzandolo, ha mostrato la flessibilità di gestione del servizio e la rapidità delle scelte, fondamentali quando si parla di emergenza-urgenza».



