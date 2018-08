Condividi | Red 14:08 Nei giorni scorsi, a conclusione di due distinte attività di indagine, la Squadra Mobile ha segnalato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria due persone resesi responsabili di reati contro il patrimonio Doppia denuncia a Sassari



SASSARI - Nei giorni scorsi, a conclusione di due distinte attività di indagine, la Squadra Mobile di Sassari ha segnalato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria due persone resesi responsabili di reati contro il patrimonio. Nel primo caso, una nomade 31enne che risiede stabilmente in città è stata denunciata per il reato di ricettazione.



Nel corso di un servizio di polizia finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, infatti, la donna è stata trovata in possesso di una collana in oro della quale non ha saputo indicare la provenienza in modo attendibile. I successivi riscontri, anche grazie alla pubblicazione di una foto della collana su un quotidiano regionale, hanno permesso di risalire al proprietario del gioiello, che aveva subito un furto in casa sua a giugno.



Nel secondo caso, invece, un giovane della provincia di Nuoro, attualmente senza fissa dimora, si è reso responsabile del furto di diversi articoli esposti in vendita in un negozio gestito da cinesi, nella zona industriale di Sassari. In questo caso, l'autore del reato è stato individuato grazie alla visualizzazione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del negozio. I sistemi di sicurezza installati in quasi tutte le attività, ha consentito in diverse occasioni l'identificazione degli autori del reato ed infatti, sono numerose, le persone che la Polizia segnala con cadenza pressoché quotidiana all'Autorità giudiziaria proprio grazie ai sistemi.