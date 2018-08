Condividi | Red 13:56 Permane l’attenzione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati anche all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente Discarica abusiva a Tortolì: denunciate quattro persone



TORTOLÌ - Permane l’attenzione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati anche all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ultimi anni è in aumento esponenziale e concerne in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura che vengono rilasciati in ambienti urbani o rurali.



Il degrado ambientale generato dall’abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e riguarda ogni tipologia di rifiuto (domestico e speciale). Le cause della crescente massa di rifiuti abbandonati sono molteplici. E' stato accertato che, in un’area di proprietà privata di circa 5mila metri quadri, nella zona industriale, sono stati trovati, depositati sulla pavimentazione in cemento, diversi cumuli di rifiuti costituiti da scarti di lavori di demolizione, ristrutturazione, muratura, sacchi neri contenenti rifiuti urbani misti e speciali, plastica, gomma, materiale ferroso ed è stata constatata una situazione diffusa di degrado ambientale.



I servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere e nello specifico di quelli ambientali, hanno permesso ai militari della Stazione di Tortolì, con la Polizia locale, di deferire a piede libero quattro persone alla Procura di Lanusei, per attività di trasporto e raccolta non autorizzata di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non, realizzando una discarica non autorizzata di tali rifiuti. L'intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo.