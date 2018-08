Condividi | Red 13:38 Proseguono i controllo dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro. L´uomo è stato sorpreso mentre installava un impianto videosorveglianza non autorizzato. E´ stato quindi denunciato San Teodoro: scoperto lavoratore in nero



SAN TEODORO - Irregolarità, lavoro nero e violazione delle norme di sicurezza. Questi alcuni dei reati sui cui si concentrano i servizi predisposti dal Comando provinciale di Nuoro per prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro. Nel corso di specifica attività ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per contrastare l’impiego di mano d'opera “in nero” o irregolare, con conseguente violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, i militari della Compagnia di Siniscola e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro, con il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno effettuato dei controlli in alcuni cantieri edili del territorio della Compagnia, riscontrando diverse violazioni sia di carattere penale, sia amministrativo.



Al termine degli accertamenti compiuti in un cantiere edile nel territorio comunale di San Teodoro, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro il titolare firmatario di un’impresa edile, resosi responsabile di aver impiegato nel cantiere, un lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (occupati “in nero”). Contestualmente, venivano elevate sanzioni amministrative per complessivi 3mila euro e recuperi previdenziali assicurativi pari a 500euro.



