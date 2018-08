Condividi | Red 8:21 Ieri, i poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica sicurezza di Macomer, dopo un´attività d’indagine, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato nell’abitazione di un giovane, già noto alle Forze dell´ordine, quattro involucri di marjuana, un bilancino di precisione ed un grinder Macomer: arrestato 18enne



MACOMER – Ieri (venerdì), i poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica sicurezza di Macomer, dopo un'attività d’indagine, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato nell’abitazione di un 18enne, già noto alle Forze dell'ordine, quattro involucri di marjuana (per un peso totale di 360grammi), un bilancino di precisione ed un grinder (“macina erba”). Sequestrata anche una piantina di marijuana alta circa un metro che il giovane ha cercato di disfarsene azionando lo sciacquone del proprio water.



Il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, per tale motivo, è stato posto in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione. Ieri mattina, in sede di udienza di convalida, è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria. Inoltre, è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto si è rifiutato di aprire il portone d'ingresso della sua abitazione agli operanti.