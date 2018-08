Condividi | Red 9:07 L´edizione 2018 del festival dedicato all´arte di strada ed alle discipline circensi torna nella Riviera del corallo. Questa sera, in Piazza del Teatro, la compagnia italo-spagnola Teatro Silfo, dell’artista algherese Fabrizio Azara, porta in scena “Atlas–Il mondo in un armadio”, un viaggio immaginario dedicato ai bambini di ogni età Teatro: Mamatita torna ad Alghero



ALGHERO - Il primo appuntamento di “Mamatita 2018” è dedicato ai bambini. L’anteprima della rassegna di teatro di strada e discipline circensi, organizzato da Spazio T, per ladirezione artistica di Chiara Murru, è un incontro speciale con la compagnia spagnola Teatro Silfo di Murcia. Questa sera (sabato), alle 21.30, in Piazza del Teatro, andrà in scena “Atlas–Il mondo in un armadio”. Si tratta di un grande gioco teatrale, un viaggio attorno al mondo alla scoperta di alcuni tra i luoghi più affascinanti e caratteristici del pianeta, uno spettacolo interattivo per bambini e famiglie.



In poco meno di un’ora, si gira il pianeta in compagnia dei due interpreti, Sara Saéz (che è anche la produttrice) e Fabrizio Azara (algherese trapiantato da tempo a Murcia, ma che torna volentieri nella sua città per tenere a battesimo Mamatita 2018 con uno spettacolo di cui è autore e regista). La compagnia Teatro Silfo, specializzata in teatro per ragazzi e dal 2002 dedita esclusivamente al teatro per l’infanzia, è stata fondata dall’artista algherese. Atlas è la storia di due amici pronti a partire in vacanza. Mentre aspettano l’autobus, vedono uno strano armadio in mezzo alla strada. Lo aprono e si rendono conto che è un armadio viaggiatore: chi entra viene portato ovunque desideri andare. I due rinunciano all’autobus, li attende un viaggio molto più emozionante. Tra musiche esotiche, animali selvaggi e tante sorprese, si troveranno in mezzo ad una vacanza inaspettata, un gioco senza freni alla scoprerta delle bellezze del pianeta. I due attori entrano ed escono dall’armadio, mostrando sorprendenti travestimenti in tema con ogni meta.



Li aiutano oggetti quotidiani che si convertono in attrezzi da viaggio: ombrelli, piumini per la polvere, scatole di scarpe, salvagenti e tanto altro ancora. Un modo per mostrare ai bambini la vecchia maniera di giocare, dando sfogo alla fantasia con il riutilizzo di oggetti che si trovano facilmente. Ma dello spettacolo a cappello sono protagonisti soprattutto i bambini, gli spettatori cui Teatro Silfo dedica primariamente un’opera adatta comunque a ogni età. I più piccoli vengono chiamati a partecipare attivamente, a sentirsi anche loro esploratori senza frontiere. Più o meno quello che da sabato 1 a sabato 29 settembre succederà a tutti, quando Mamatita 2018 invaderà le strade e le piazze della città con un esercito di artisti pronti a ridisegnare la città ed a restituire alla vita di comunità alcuni dei luoghi più belli di Alghero. Commenti ALGHERO - Il primo appuntamento di “Mamatita 2018” è dedicato ai bambini. L’anteprima della rassegna di teatro di strada e discipline circensi, organizzato da Spazio T, per ladirezione artistica di Chiara Murru, è un incontro speciale con la compagnia spagnola Teatro Silfo di Murcia. Questa sera (sabato), alle 21.30, in Piazza del Teatro, andrà in scena “Atlas–Il mondo in un armadio”. Si tratta di un grande gioco teatrale, un viaggio attorno al mondo alla scoperta di alcuni tra i luoghi più affascinanti e caratteristici del pianeta, uno spettacolo interattivo per bambini e famiglie.In poco meno di un’ora, si gira il pianeta in compagnia dei due interpreti, Sara Saéz (che è anche la produttrice) e Fabrizio Azara (algherese trapiantato da tempo a Murcia, ma che torna volentieri nella sua città per tenere a battesimo Mamatita 2018 con uno spettacolo di cui è autore e regista). La compagnia Teatro Silfo, specializzata in teatro per ragazzi e dal 2002 dedita esclusivamente al teatro per l’infanzia, è stata fondata dall’artista algherese. Atlas è la storia di due amici pronti a partire in vacanza. Mentre aspettano l’autobus, vedono uno strano armadio in mezzo alla strada. Lo aprono e si rendono conto che è un armadio viaggiatore: chi entra viene portato ovunque desideri andare. I due rinunciano all’autobus, li attende un viaggio molto più emozionante. Tra musiche esotiche, animali selvaggi e tante sorprese, si troveranno in mezzo ad una vacanza inaspettata, un gioco senza freni alla scoprerta delle bellezze del pianeta. I due attori entrano ed escono dall’armadio, mostrando sorprendenti travestimenti in tema con ogni meta.Li aiutano oggetti quotidiani che si convertono in attrezzi da viaggio: ombrelli, piumini per la polvere, scatole di scarpe, salvagenti e tanto altro ancora. Un modo per mostrare ai bambini la vecchia maniera di giocare, dando sfogo alla fantasia con il riutilizzo di oggetti che si trovano facilmente. Ma dello spettacolo a cappello sono protagonisti soprattutto i bambini, gli spettatori cui Teatro Silfo dedica primariamente un’opera adatta comunque a ogni età. I più piccoli vengono chiamati a partecipare attivamente, a sentirsi anche loro esploratori senza frontiere. Più o meno quello che da sabato 1 a sabato 29 settembre succederà a tutti, quando Mamatita 2018 invaderà le strade e le piazze della città con un esercito di artisti pronti a ridisegnare la città ed a restituire alla vita di comunità alcuni dei luoghi più belli di Alghero.