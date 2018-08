Condividi | Red 9:38 Sarà Maurizio Galante, introdotto da Bastianina Crobe, con il suo romanzo Pedras a chiudere il ciclo di anteprime di #dallaltrapartedelmare. Questa sera, lo scrittore sassarese sarà ospite dello spazio della Libreria Cyrano, ad Alghero, per una chiacchierata con i lettori animata dalle musiche di Bruno Camera e Melissa Cossu Chiudono le anteprime Dall´altra parte del mare



ALGHERO - Sarà Maurizio Galante, introdotto da Bastianina Crobe, con il suo romanzo Pedras a chiudere il ciclo di anteprime di #dallaltrapartedelmare. Questa sera, (sabato), alle 21, lo scrittore sassarese sarà ospite dello spazio della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per una chiacchierata con i lettori animata dalle musiche di Bruno Camera e Melissa Cossu.



Una serie di omicidi sconvolge la Sardegna. Ben presto, si scopre che i delitti sono tutti collegati dallo stesso rituale: la vittima viene ritrovata con un dito mozzato ed un bigliettino in bocca con delle misteriose scritte in latino. Ad indagare sulle strane morti è ancora una volta l’insolito trio composto da Angelo, un comandante dei Carabinieri in pensione, e da due improvvisati investigatori in tunica: i frati Giacomo Spano e Antonello Salis. Dietro questa scia di sangue e di violenza si nasconde un’ambizione smisurata che coinvolge più persone, ansiose di riportare alla luce un artefatto prezioso, detentore di una verità religiosa ed umana che qualcuno vuole occultare a tutti i costi, fino alla soluzione finale, in cui il passato riemergerà in tutta la sua sorprendente attinenza con la storia universale degli uomini.



Il 40enne sassarese Galante, laureato in Economia e commercio all'Università degli studi di Sassari, attualmente lavora per un istituto bancario. Ha pubblicato "Il frate" (96, Rue de-La-Fontaine Edizioni, 2017), un romanzo giallo ambientato in Sardegna.