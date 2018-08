Condividi | Red 23:06 Per spegnere l´incendio su un ettaro di pascolo di Cantoniera Taroni hanno operato un elicottero della base Limbara, gli agenti della Forestale della Stazione di Calangianus, tre squadre di Forestas provenienti dai cantieri di Monti e di Telti ed una squadra di Barracelli di Monti Rogo a Tempio Pausania: interviene un elicottero



TEMPIO PAUSANIA – Oggi (venerdì), il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni per domare le fiamme divampate nelle campagne di Tempio Pausania. Per spegnere l'incendio su un ettaro di pascolo di Cantoniera Taroni hanno operato un elicottero della base Limbara, gli agenti della Forestale della Stazione di Calangianus, tre squadre di Forestas provenienti dai cantieri di Monti e di Telti ed una squadra di Barracelli di Monti.