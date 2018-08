Condividi | Red 23:56 Ieri mattina, gli agenti della sottosezione Polfer di Sassari, nel corso di un servizio di scorta sul treno regionale diretto a Cagliari, ha proceduto al controllo di una 23enne, che si è rifiutata categoricamente di esibire un valido documento di riconoscimento e di declinare le proprie generalità Stazione di Chilivani: nigeriana in manette



SASSARI – Ieri mattina (giovedì), gli agenti della sottosezione Polfer di Sassari, nel corso di un servizio di scorta sul treno regionale diretto a Cagliari, ha proceduto al controllo di una 23enne nigeriane, che si è rifiutata categoricamente di esibire un valido documento di riconoscimento e di declinare le proprie generalità. Giunti alla stazione di Ozieri-Chilivani, la donna scendeva spontaneamente con gli operatori, dovendo questi ultimi procedere agli accertamenti sulla sua identità personale, ma mentre attraversavano il sottopassaggio della stazione, la nigeriana, nel tentativo di sottrarsi al controllo, andava in escandescenze e cominciava a scalciare e sbracciare con violenza, cercando di colpire gli operatori.



Nell’azione violenta, uno degli operatori è stato raggiunto da un forte calcio, che gli cagionava ferite giudicate guaribili in dieci giorni. L’insofferenza della donna al controllo di Polizia è continuato anche durante le fasi del fotosegnalamento, quando colpiva un altro operatore di polizia.



La donna è stata tratta in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura di Sassari, in attesa del procedimento di convalida dell'arresto previsto per oggi.