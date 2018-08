Condividi | Red 22:52 L’attività di Polizia amministrativa e giudiziaria, svolta dalle Fiamme gialle, ha fatto riscontrare le ipotesi investigative avanzate in quanto, nel corso dell’ispezione, è stata appurata l’assoluta mancanza delle autorizzazioni amministrative indispensabili per l’attivazione ed il successivo esercizio dell’attività Scoperta casa di riposo abusiva



SASSARI - La Guardia di finanza di Sassari, nell'ambito di un’articolata e delicata attività d’indagine ha scoperto e deferito all’autorità preposta i gestori di una casa di riposo per anziani. L’attività di Polizia amministrativa e giudiziaria, svolta dalle Fiamme gialle, ha fatto riscontrare le ipotesi investigative avanzate in quanto, nel corso dell’ispezione, è stata appurata l’assoluta mancanza delle autorizzazioni amministrative indispensabili per l’attivazione ed il successivo esercizio dell’attività.



Durante le attività di controllo, con l'intervenuto dell’Azienda socio sanitaria locale competente sulla vigilanza delle strutture della specie, i militari hanno constatato anche la presenza, oltre al titolare, di due lavoratrici in nero impegnate nella pulizia delle camere, nonché una terza impiegata saltuariamente. E' quindi emerso che la struttura non poteva essere adibita a casa di riposo, considerata la mancanza delle autorizzazioni e che il rapporto tra metri quadri disponibili e numero degli alloggiati era notevolmente inferiore a quello previsto per legge.



Oltre alla non idoneità dei locali ed alla violazione del protocollo Haccp, è stata constatata anche la totale inosservanza delle norme fiscali–tributarie che regolano la materia, avendo rilevato la mancanza di qualsiasi documento fiscale rilasciato ai parenti degli anziani per la degenza nella struttura. Intanto, proseguono le indagini sotto il profilo penale e tributario per verificare eventuali prestazioni infermieristiche rese da operatori sanitari di volta in volta chiamati per la prestazione di specifici servizi.