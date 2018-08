Condividi | Red 21:37 Gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno notificato ai responsabili della struttura il sequestro disposto dal giudice per le indagini preventive del Tribunale di Sassari Michele Contini, su richiesta della Procura della Repubblica Nuovo Lido Iride: sequestro preventivo



SORSO - Gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno notificato ai responsabili della struttura il sequestro preventivo del Nuovo Lido Iride, nella zona di Platamona, disposto dal giudice per le indagini preventive del Tribunale di Sassari Michele Contini, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda l’area adibita ai pubblici spettacoli dove era stata realizzata una pubblica manifestazione in carenza della relativa autorizzazione. Inoltre, erano state rilevate violazioni alla normativa in materia di prevenzione incendi. Commenti SORSO - Gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno notificato ai responsabili della struttura il sequestro preventivo del Nuovo Lido Iride, nella zona di Platamona, disposto dal giudice per le indagini preventive del Tribunale di Sassari Michele Contini, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda l’area adibita ai pubblici spettacoli dove era stata realizzata una pubblica manifestazione in carenza della relativa autorizzazione. Inoltre, erano state rilevate violazioni alla normativa in materia di prevenzione incendi.