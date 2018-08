Condividi | S.O. 19:15 Per sostituire i medici andati in pensione e per continuare a garantire gli elevati standard qualitativi offerti dal personale sanitario impegnato nel centro trasfusionale di Alghero è stata indetta, su scala nazionale, una procedura di mobilità Centro trasfusionale Alghero: selezione medici



ALGHERO - L’attenzione della ATS Sardegna - ASSL Sassari sul centro trasfusionale di Alghero è massima e, in accordo con le linee guida tracciate dal Piano di Fabbisogno aziendale adottato nel 2018, la Struttura complessa per il reclutamento e selezione delle risorse umane ha già predisposto tutti gli atti necessari per l’assunzione di nuove figure professionali secondo un cronoprogramma dettato dalle normative nazionali vigenti.



Per sostituire i medici andati in pensione e per continuare a garantire gli elevati standard qualitativi offerti dal personale sanitario impegnato nel centro trasfusionale di Alghero è stata indetta, su scala nazionale, una procedura di mobilità che, anche a causa delle note difficoltà nel reperimento del personale medico specializzato in alcune discipline, è andata deserta.



Alla luce dell’esito della mobilità, l’ASSL Sassari è ora in grado di poter procedere allo scorrimento delle quattro graduatorie concorsuali vigenti in ambito regionale per l’assunzione dei medici a tempo indeterminato. In attesa che il processo di assunzione si completi, la Direzione dell’ASSL Sassari ha inoltre autorizzato i dirigenti medici attualmente in servizio all’esecuzione delle prestazioni aggiuntive.



