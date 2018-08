Condividi | P.P. 11:52 È successo intorno alle ore 19 in via Don Minzoni, nel cuore del rione popolare della Pietria. In un punto di massimo passaggio soprattutto dal rientro dal mare. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della compagnia che dal luogo distano a pochi metri Atti osceni alla Pietraia: denuncia



ALGHERO - Quando la passione prende il sopravvento è difficile contenersi. Perlomeno dev'essere andata proprio così alla coppia di mezza età che giovedì sera, in mezzo alla strada, ad Alghero, sulla panchina all'ingresso del supermercato della Pietraia, nell'ora di punta, si è fatta riprendere da alcuni passanti rimasti letteralmente sbigottiti.



È successo intorno alle ore 19 in via Don Minzoni, nel cuore del rione popolare della Pietria. In un punto di massimo passaggio soprattutto dal rientro dal mare. Qualcuno ha filmato la scena con il telefonino e il videoclip, in poche ore, è diventato uno dei contenuti più diffusi e commentati del web.



Altri hanno chiamato i carabinieri, in modo da interrompere l'imbarazzante performance. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della compagnia che dal luogo distano a pochi metri. I due rischiano adesso una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.



