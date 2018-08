Condividi | S.O. 20:13 Con la rinuncia de L’Aquila Rugby alla partecipazione del prossimo campionato, il posto lasciato libero sarà occupato dagli algheresi del presidente Franco Badessi Amatori rugby Alghero ripescato in serie A



ALGHERO - E' ufficiale. Con la rinuncia de L'Aquila Rugby alla partecipazione del prossimo campionato di Serie A la Federazione Italiana Rugby ha optato per il ripescaggio dell'Amatori Alghero Rugby dopo che il Villorba Rugby, primo club che avrebbe meritato il ripescaggio, non ha accettato questa possibilità. I sardi dell'Alghero Rugby prenderanno il posto de L'Aquila nel Girone 3 di Serie A 2018/19 mentre in Serie B, il posto lasciato libero dall'Alghero nel Girone 1 viene rilevato dal Rugby Varese. I calendari di Serie A verranno comunicati venerdì pomeriggio, sabato la Serie A Femminile mentre per la Serie B bisognerà aspettare lunedì.