Saranno eseguiti dalla Polizia Locale di Porto Torres da sabato 11 agosto. Lo comunica il Comando della Polizia Locale Porto Torres: autovelox sull'ex 131



PORTO TORRES, 09 AGOSTO 2018 – Da sabato 11 agosto inizieranno le rilevazioni della velocità sulla ex strada statale 131. Lo comunica il Comando della Polizia Locale di Porto Torres. Al fine di incrementare il livello di sicurezza sulla S.P. ex S.S. 131 Sassari-Porto Torres, gli agenti della Polizia Locale rileveranno la velocità dei veicoli in transito in un solo senso di marcia grazie all'utilizzo dell'autovelox. Le attività di prevenzione inizieranno sabato 11 agosto.