Cagliari: la sosta si paga con l´App

CAGLIARI - Da lunedì 13 agosto a Cagliari il parcheggio si paga con lo smartphone. Con tanti vantaggi: niente più tagliandini da cercare ed esporre sul cruscotto. E stop alle precipitose fughe dagli uffici per rinnovare il ticket ed evitare la multa: l'aggiornamento e il rinnovo si posso fare dal cellulare.



E ancora: l'automobilista può evitare il pagamento del parcheggio non utilizzato come accadeva con i tagliandi cartacei. Il nuovo sistema si chiama MyCicero, un'App che può essere scaricata sul telefonino. E che ricorda anche quando il ticket sta scadendo.



L'altra novità è rappresentata dai nuovi parcometri: avranno i tastierini per il pagamento con bancomat e carte di credito, evitando la ricerca di quelle monetine che, quando servono, non si trovano mai. I nuovi modelli saranno per ora cinque: tre intorno al mercato di San Benedetto, uno in piazza De Gaspari e un altro in via del Cammino Nuovo. Il tagliando rilasciato indicherà anche la targa dell'auto.