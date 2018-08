Condividi | S.O. 17:42 Emanuele Cani: Gli effetti negati legati alla sospensione e slittamento del bando periferie del decreto milleproroghe avranno ripercussioni serie anche per i comuni della Sardegna che avevano partecipato al bando «Milleproroghe, scure sulla Sardegna»



CAGLIARI - «Gli effetti negati legati alla sospensione e slittamento del bando periferie del decreto milleproroghe avranno ripercussioni serie anche per i comuni della Sardegna che avevano partecipato al bando. Ora non si possono che condividere i segnali di allarme e le preoccupate dichiarazioni dei sindaci e dell'Anci. È doveroso ricordare che molte amministrazioni hanno già investito nelle progettazioni e le risorse devono avere copertura. È necessario che siano onorati gli impegni assunti. Da chi amministra questo Paese ci si aspetta un segnale che guardi al futuro e ai cittadini. Non si può pensare a una crescita fatta di investimenti navigando a vista e bloccando i progetti futuri». Lo dichiara Emanuele Cani, neo segretario regionale del Partito democratico in Sardegna, in riferimento alla contestata decisione del Governo targato Movimento 5 Stelle e Lega di congelare le decine di milioni di investimenti pubblici già affidati alle città capoluogo di provincia. Commenti CAGLIARI - «Gli effetti negati legati alla sospensione e slittamento del bando periferie del decreto milleproroghe avranno ripercussioni serie anche per i comuni della Sardegna che avevano partecipato al bando. Ora non si possono che condividere i segnali di allarme e le preoccupate dichiarazioni dei sindaci e dell'Anci. È doveroso ricordare che molte amministrazioni hanno già investito nelle progettazioni e le risorse devono avere copertura. È necessario che siano onorati gli impegni assunti. Da chi amministra questo Paese ci si aspetta un segnale che guardi al futuro e ai cittadini. Non si può pensare a una crescita fatta di investimenti navigando a vista e bloccando i progetti futuri». Lo dichiara Emanuele Cani, neo segretario regionale del Partito democratico in Sardegna, in riferimento alla contestata decisione del Governo targato Movimento 5 Stelle e Lega di congelare le decine di milioni di investimenti pubblici già affidati alle città capoluogo di provincia.