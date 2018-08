Condividi | S.O. 16:00 Nei guai una giovane mamma residente ad Alghero. Le testimonianze e le immagini di un sistema di videosorveglianza incastrano la donna che dovrà rispondere del furto e per essersi allontanata dalla città di Alghero nonostante un obbligo di dimora Cieca e anziana derubata della pensione



SASSARI - Si è conclusa l'indagine avviata dal Comando di Polizia locale di Sassari nella tarda mattinata di sabato su segnalazione del furto ai danni di un'anziana donna ipovedente, dell'intera pensione che la stessa donna aveva ritirato qualche istante prima presso gli uffici delle poste centrali in via Brigata Sassari. Poco dopo mezzogiorno la vittima, nonostante fosse profondamente turbata ha raccontato molto lucidamente di essere stata avvicinata da una ragazza che, dopo averle chiesto con insistenza l'elemosina, l'avrebbe seguita per alcuni metri.



La giovane si sarebbe appoggiata al suo fianco sinistro, laddove l'anziana signora teneva a tracolla una voluminosa borsa al cui interno aveva custodito i soldi della pensione di invalidità, 600 euro, dentro una busta per corrispondenza. Le testimonianze raccolte, supportate dalle immagini registrate dalle telecamere dislocate nella zona, hanno permesso di accertare che la giovane, nonostante avesse il braccio sinistro apparentemente immobilizzato per il fagotto che sorreggeva il neonato, in realtà aveva piena libertà di movimento: il braccio, e soprattutto la mano sinistra, godevano - infatti - di piena libertà di azione.



Grazie a questo stratagemma, la donna ha affiancato la sua vittima appoggiandosi alla borsa che quest'ultima portava a tracolla: a questo punto si è rivelato facile infilare la mano sinistra dentro la borsa per impossessarsi della busta contenente l'intera pensione della signora. Anche la presenza del ragazzino aveva una sua ragione all'interno del piano criminoso; infatti, il giovane quindicenne nell'attimo in cui l'autrice del furto con destrezza ha infilato la mano nella borsa dell'anziana signora, ha coperto la responsabile dell'azione criminosa dalla vista di terze persone, posizionandosi alle spalle della mamma.



Il quindicenne è risultato essere, infatti, il primogenito dei dodici figli dell'autrice del furto. Quest'ultima, residente ad Alghero, trentunenne, è risultata avere numerosi precedenti specifici; è, anche, destinataria della misura cautelare del divieto di allontanamento dal comune di Alghero. Questa mattina la donna è stata condotta presso il Comando di Polizia Locale, dovrà rispondere di furto con destrezza e violazione dell'obbligo di dimora.