lena Vidili e Alessio Paganini: «Ci meraviglia che il movimento 5 Stelle, presente in città con propri eletti nel parlamento nazionale abbia potuto consentire questo, con il proprio voto» «Governo 5 Stelle, scippo alle città»



SASSARI - «Con il decreto mille proroghe, si è consumato un incredibile scippo di finanziamento alla città di Sassari da parte del Governo Nazionale e da parte del Parlamento, mai ci saremo aspettati un fatto simile». A dichiaralo Elena Vidili e Alessio Paganini rispettivamente coordinatori provinciali e comunali del movimento politico, guidato in Sardegna da Tore Piana.



Lo scippo riguarda il finanziamento destinato alla riqualificazione delle periferie, che per la città di Sassari riguarda un progetto di euro 18.000.000 destinato alla riqualificazione del quartiere periferico del Latte Dolce , del quartiere di Santa Maria di Pisa, del quartiere di Baddimanna e Sassari 2. «Il Nord Sardegna e Sassari, che in questi ultimi anni stanno attraversando una crisi economica, non si possono permettere assolutamente di perdere questo finanziamento, che per altro pare abbia già impegnato propri finanziamenti, per i progetti preliminari» sottolineano i due politici.



